Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 

Рамблер 30 минут назад
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах. Об этом сообщает ТАСС.
В направленной главе Белоруссии телеграмме глава государства сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — написал Путин.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, Александр Лукашенко набирает 80,23 процента избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 574 тысячи человек, или 9,90 процентов. Против всех кандидатов высказались 6,02 процента избирателей. За Анну Канопацкую проголосовали 1,68 процента, Андрей Дмитриев набрал 1,04 процента, а Сергей Черечень — 1,13 процента.
В ЦИК добавили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.
Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты.
Комментарии 160
Политика , Видео , Андрей Дмитриев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Центризбирком России , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Беспорядки в Минске: есть погибший
Беспорядки в Минске: есть погибший
В России заявили о готовности США «удушить» Европу
В России заявили о готовности США «удушить» Европу
В России сравнили протесты в Минске с Евромайданом
В России сравнили протесты в Минске с Евромайданом
Жириновский солидарен с протестующими в Белоруссии
Жириновский солидарен с протестующими в Белоруссии
Видео
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
В Минске начались задержания
В Минске начались задержания
В мире
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
00:16
Сбежавшая лошадь протаранила автомобиль в Казани и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение