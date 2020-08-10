Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

Все новости на карте

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве стабильна в течение двух последних месяцев. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал мэр города Сергей Собянин

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 19,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 892,6 тысячи человек.

Сегодня Собянин принял участие в заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В ходе него он заявил, что, несмотря на практически полное, на 91%, открытие передвижения населения по Москве, в течение двух последних месяцев ситуация с распространением COVID-19 в городе стабильна.

« (Число заболевших находится. — Прим. ред.) примерно на одном уровне с небольшими позитивными трендами», — рассказал мэр.

Согласно последним данным, в Москве число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 248,2 тысячи человек. За последние сутки было выявлено 694 новых случая.