В центре российского города произошел мощный взрыв 

Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) взорвалась в Волгограде . Об этом сообщает «Подъем».

Очевидцы рассказали изданию, что некоторое время назад на АГЗС, которая расположена на проспекте Ленина, сначала раздались два хлопка, а затем произошел взрыв. В результате него в зданиях, которые расположены по соседству, были выбиты стекла.

«Рядом находились люди. Информации о жертвах или пострадавших пока нет», — сообщает «Подъем».

Также издание опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва заправки. На ней сначала видно пламя высотой в несколько десятков метров, а затем поднимающийся вверх столб дыма.

29 июня, как сообщал «Рамблер», в жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.

9 июля житель Южно-Сахалинска в попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой открыл баллон с газом, хранившийся в подвале жилого дома на улице Поповича, 57. В результате взрыва частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и одной из квартир, пострадал один человек — виновник происшествия.