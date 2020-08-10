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В центре российского города произошел мощный взрыв 

Артём Кульша 22 минуты назад
Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС) взорвалась в Волгограде. Об этом сообщает «Подъем».
Взрыв на заправке на Кубани, есть пострадавшие
Очевидцы рассказали изданию, что некоторое время назад на АГЗС, которая расположена на проспекте Ленина, сначала раздались два хлопка, а затем произошел взрыв. В результате него в зданиях, которые расположены по соседству, были выбиты стекла.

«Рядом находились люди. Информации о жертвах или пострадавших пока нет», — сообщает «Подъем».

Также издание опубликовало видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва заправки. На ней сначала видно пламя высотой в несколько десятков метров, а затем поднимающийся вверх столб дыма.
29 июня, как сообщал «Рамблер», в жилом доме на улице Проходчиков в Москве произошел взрыв газа и возник пожар в результате него. Сообщалось, что в результате произошедшего пострадали четыре человека.
9 июля житель Южно-Сахалинска в попытке покончить жизнь самоубийством после ссоры с женой открыл баллон с газом, хранившийся в подвале жилого дома на улице Поповича, 57. В результате взрыва частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и одной из квартир, пострадал один человек — виновник происшествия.
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Происшествия , Видео , Волгоград
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