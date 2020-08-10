Люди — основа политики властей Белоруссии. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Сегодня он посетил БНБК — инвестиционный проект по организации производства глубокой переработки зерна, который реализует «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».
«Политика одна должна быть — люди», — заявил он там.
Вчера вечером после окончания голосования на президентских выборах в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения.
В ходе них пострадало некоторое количество протестующих, а также трое журналистов российских изданий — корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко и корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Сообщалось, что Солопов был избит очень сильно и не выходит на связь в течение нескольких часов, а Старков и Ласенко не получили серьезных травм.