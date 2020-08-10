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Вчера, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным итогам голосования, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Сегодня он посетил БНБК — инвестиционный проект по организации производства глубокой переработки зерна, который реализует «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

«Политика одна должна быть — люди», — заявил он там.

Вчера вечером после окончания голосования на президентских выборах в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения.