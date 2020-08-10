Зеленский обратился к белорусам с призывом 

«Мы, конечно, призываем соседей к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия. Мы призываем вас к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит гражданам Республики Беларусь выйти из сложного кризиса и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — отметил Владимир Зеленский.