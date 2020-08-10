Зеленский обратился к белорусам с призывом 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Белоруссии в связи с выборами и призвал «к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия». Такое заявление он сделал в своем аккаунте в Facebook.
По словам украинского лидера, «белорусы переживают трудные времена», пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития.
«Мы, конечно, призываем соседей к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия. Мы призываем вас к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит гражданам Республики Беларусь выйти из сложного кризиса и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — отметил Владимир Зеленский.
Он также предупредил, что при отсутствии взаимопонимания «эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями».
«По-моему, в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и протестующее общество…», — уверен президент Украины.
«Рамблер» писал, что 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После окончания голосования в Минске началась акция протеста. Между ее участниками и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Согласно предварительным итогам голосования, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, однако сторонники оппозиционных кандидатов выразили несогласие с этими результатами.