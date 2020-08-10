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Полицейские подбросили москвичу наркотики 

Артём Кульша и ещё 3 18 минут назад
Полицейские подбросили наркотики россиянам в Москве
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции подбросили запрещенное вещество жителю Москвы, были в этом изобличены и стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщает РБК.
Собеседники в управлении Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве и территориальном отделе полиции рассказали изданию, что 26 июня трое полицейских остановили автомобиль, провели личный досмотр пассажиров, подбросили одному из них пакет с белым порошком и выдали его за принадлежащее ему запрещенное вещество.
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Пассажир стал уверять, что оно ему не принадлежит. Правоохранители избили его за это. Затем они выманили у него 300 тысяч рублей в обмен на освобождение от уголовной ответственности за хранение запрещенных веществ.
Некоторое время спустя полицейские были изобличены в подбросе запрещенного вещества. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств».
В пресс-службе столичного управления МВД сообщили РБК, что некоторое время назад трое сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) по Арбату, капитан и два старших сержанта полиции, получили деньги за непривлечение гражданина к уголовной ответственности по не соответствующим действительности основаниям, будут уволены за это и понесут наказание, которое предусмотрено законом.
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Криминал , Происшествия , МВД , РБК , Москва
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