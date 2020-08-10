В Крыму появилась вода 

Российские военные к 9 августа провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами. Об этом сообщает «Интерфакс».

В понедельник, 10 августа, состоялась церемония запуска трубопровода. Замминистра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, что на эту работу потребовался всего месяц.

В комментарии ТАСС он сообщил , что проводить монтаж было непросто.

«Он проходил по сложному рельефу. Силами трубопроводных бригад было преодолено множество препятствий: автомобильные дороги, реки, овраги и горные склоны», — подчеркнул Булгаков.

Всего было проложено 15 линий трубопровода длиною более чем в 900 километров. Теперь в Симферопольское водохранилище, обмелевшее из-за засухи будет поступать до 50 тысяч кубометров воды в сутки.

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Сначала Киев объяснял их техническими проблемами, но затем стал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.