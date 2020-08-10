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Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем по итогам прошедших выборов главы государств, сообщает РИА Новости.

Заявление политика прозвучало на пресс-конференции в Минске.

Ранее, как сообщал «Рамблер», доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что согласно данным избирательных участков «по всей стране» поддержка политика составила в пределах 70-90%.

Так, в штабе оппозиционного кандидата отреагировали на заявление Центральной избирательной комиссии республики, в котором победа была признана за действующим главой государства Александром Лукашенко с показателем в 80,23%.

Ковалькова подчеркнула, что ситуация, когда на одном участке в пользу Тихановской отдают 90% голосов, а на другом — 3%, не возможна.

Накануне Минск и большие белорусские города потрясли акции протеста. СМИ сообщают о пострадавших как со стороны митингующих, так и со стороны силовиков.

На пресс-конференции Светлана Тихановская отметила, что не ожидала столь жесткой реакции властей на протесты, а также заявила о готовности к продолжительным митингам и потребовала мирной передачи власти.