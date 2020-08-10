Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тихановская назвала победителя выборов в Белоруссии 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем по итогам прошедших выборов главы государств, сообщает РИА Новости.
Заявление политика прозвучало на пресс-конференции в Минске.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что согласно данным избирательных участков «по всей стране» поддержка политика составила в пределах 70-90%.
Так, в штабе оппозиционного кандидата отреагировали на заявление Центральной избирательной комиссии республики, в котором победа была признана за действующим главой государства Александром Лукашенко с показателем в 80,23%.
Ковалькова подчеркнула, что ситуация, когда на одном участке в пользу Тихановской отдают 90% голосов, а на другом — 3%, не возможна.
Накануне Минск и большие белорусские города потрясли акции протеста. СМИ сообщают о пострадавших как со стороны митингующих, так и со стороны силовиков.
На пресс-конференции Светлана Тихановская отметила, что не ожидала столь жесткой реакции властей на протесты, а также заявила о готовности к продолжительным митингам и потребовала мирной передачи власти.
Комментарии 465
В мире , Видео , Александр Лукашенко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский обратился к белорусам с призывом
Зеленский обратился к белорусам с призывом
В центре Минска прогремели взрывы
В центре Минска прогремели взрывы
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
Предсказатель пяти президентов США сделал прогноз
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
«Тушил сигареты об официантов»: Цой устроил пьяный дебош
Видео
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
00:49
Опубликовано видео бушующих пожаров в Якутии
Происшествия Пожары
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
00:37
Ради продуктов пенсионерка надела трусы вместо маски
Происшествия Общество
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
00:36
Стащивший из машины продукты медведь попал на видео
Общество В мире
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
00:33
Опубликовано видео стрельбы по митингующим в Минске
Происшествия В мире
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
01:11
Появилось видео предсказаний Билла Гейтса
В мире
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
00:26
Столкновения с полицией в Беларуси попали на видео
Происшествия
Появилось видео крушения самолета под Калугой
01:02
Появилось видео крушения самолета под Калугой
Происшествия
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
00:38
Эпицентр взрыва в Бейруте попал на видео
В мире
В Минск согнали военную технику
00:17
В Минск согнали военную технику
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение