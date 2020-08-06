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Пока вы не уснули: МиГ-29 уничтожил американские ЗРК 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: МиГ-29 уничтожил американские ЗРК
Фото: ТАСС
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Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине

Обсуждать вопрос о передаче задержанных в Минске россиян без участия отечественных дипломатов незаконно и безнравственно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Найден владелец арестованного судна с селитрой

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"Сапёр?": россиянин избежал ареста в Минске

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Военный специалист, который должен был быть в группе россиян, задержанных в Минске, но в последний момент отказался от поездки, в интервью «Московскому комсомольцу»рассказал, как его коллеги оказались в Белоруссии.

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Расходы федерального бюджета России на развитие Крыма и Севастополя должны быть сокращены. С таким предложением выступило Министерство финансов России.

У россиян появится дополнительный выходной

Трудоустроенные жители РФ старше 40 лет раз в год смогут оформлять дополнительный выходной день за счет работодателя.

Стало известно о криминальном прошлом адвоката Ефремова

Защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина, заявила, что адвокат актера Эльман Пашаев имеет криминальное прошлое.

МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии.
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В мире , Михаил Ефремов , Татьяна Москалькова , Александр Лукашенко , Банк ВТБ , Минфин , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Reuters
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