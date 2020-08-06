Пока вы не уснули: МиГ-29 уничтожил американские ЗРК 

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Москва ответила Минску на выдачу россиян Украине
Обсуждать вопрос о передаче задержанных в Минске россиян без участия отечественных дипломатов незаконно и безнравственно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Найден владелец арестованного судна с селитрой
Судно, на борту которого находился груз, взорвавшийся в Бейруте, принадлежит болгарской компании.
"Я бы воевал за Крым": Лукашенко дал совет украинцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко воевал бы за Крым, если бы был президентом Украины.
"Сапёр?": россиянин избежал ареста в Минске
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Военный специалист, который должен был быть в группе россиян, задержанных в Минске, но в последний момент отказался от поездки, в интервью «Московскому комсомольцу»рассказал, как его коллеги оказались в Белоруссии.
Российские С-300 заметили в Ливии
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 «Фаворит», возможно, был замечен в Ливии.
В машине был кто-то еще: свидетель дал показания против Ефремова
Очевидец смертельной аварии с участием Михаила Ефремова в суде заявил, что актерсидел за рулем своего джипа в момент трагического столкновения.
Российские банки ждут бегства вкладчиков
Заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что российские банки вскоре могут столкнуться с массовым оттоком вкладчиков из-за низких ставок.
Власти России захотели меньше тратить на Крым
Расходы федерального бюджета России на развитие Крыма и Севастополя должны быть сокращены. С таким предложением выступило Министерство финансов России.
У россиян появится дополнительный выходной
Трудоустроенные жители РФ старше 40 лет раз в год смогут оформлять дополнительный выходной день за счет работодателя.
Стало известно о криминальном прошлом адвоката Ефремова
Защитник потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Анна Бутырина, заявила, что адвокат актера Эльман Пашаев имеет криминальное прошлое.
МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23
Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии.