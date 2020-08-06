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«Я бы воевал за Крым!»: Лукашенко обратился к украинцам 

Артём Кульша 6 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко воевал бы за Крым, если бы был президентом Украины. Об этом, как сообщила в своем фейсбуке журналистка Алеся Бацман, он заявил сам.
Вчера, как сообщал «Рамблер», журналист Дмитрий Гордон, рассказал, что взял интервью у Лукашенко и вскоре опубликует его на своем YouTube-канале. Сегодня Бацман, главный редактор основанного Гордоном сайта «Гордон», «для затравки» опубликовала несколько любопытных цитат Лукашенко из того интервью, пересказанных максимально близко к оригиналу.

«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!», — заявил, например, он.

Также президент Белоруссии заявил, что его могут застрелить; что ему подкинули коронавирус; что его сын Николай — оппозиционно настроенный человек; что россияне никогда не придут на Украину с территории Белоруссии; что Владимир Путин не будет президентом России до 2036 года; что он все простил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу; что министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с ним признал, что Россия слишком далеко зашла с Украиной.

«Это только вершина заявлений из двух с половиной часового интервью!» — отметила Бацман.

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В мире , Видео , Сергей Шойгу , Виктор Янукович , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Дмитрий Гордон , Республика Крым
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