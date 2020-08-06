Найден владелец арестованного судна с селитрой

Судно, на борту которого находился груз, взорвавшийся в Бейруте , принадлежит болгарской компании. Об этом, как сообщает «Лента.ру», рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута произошел взрыв. Более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, в результате него погибли 130 человек, пострадали пять тысячи человек.

Вчера в Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что селитра была выгружена с теплохода «Росус» (Rhosus) в 2013 году. Судно плыло под флагом Молдавии. Его экипаж состоял из граждан России и Украины. Оно перевозило груз из Батуми в Мозамбик, а его заход в Бейрут был внеплановым. В Ливане теплоход был задержан по причине обнаружения технических нарушений эксплуатации. Власти порта не дали разрешения на выгрузку груза и его перегрузку на другое судно. Лишь более года спустя компетентный судебный орган Ливана выдал разрешение на выгрузку селитры, однако груз так и не был утилизирован.

Сегодня Суханов рассказал, что регистровым владельцем «Росуса» является болгарская компания Briar Wood Corporation, а флаг Молдавии, под которым оно плавало, был удобным, то есть таким, который максимально затрудняет поиск истинного владельца судна, что позволяет тому избегать ответственности.