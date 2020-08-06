В суде рассказали о «хамском» вождении Ефремова перед ДТП

Очевидец смертельной аварии с участием Михаила Ефремова в суде заявил, что актер сидел за рулем своего джипа в момент трагического столкновения, сообщает РЕН ТВ. Мужчина также рассказал, как артист повел себя на месте ДТП.

Свидетель Владислав Женжебир на заседании в Пресненском суде выразил уверенность, что именно Ефремов управлял внедорожником протаранившим отечественную Lada на встречке, поскольку после столкновения актера вывели из передней левой двери автомобиля, где находится водительское сидение.

По его словам, после того как артист оказался на проезжей части, он пересек дорогу и уселся на тротуар. Затем вернулся к своему разбитому автомобилю, попросил сигарету и закурил.

«Развел руками. Подошел к машине Захарова, спросил, все ли хорошо», — цитируют слова Женжебира журналисты.

Несколько минут спустя автоинспекторы увели Ефремова в патрульный автомобиль. При этом, по словам очевидца, в машине актера в этот момент находился кто-то еще.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей начали обсуждать несколько версий причин смертельного ДТП. Так, одни выразили предположение, что Ефремова в невменяемом состоянии специально подвезли к месту аварии, чтобы возложить на него вину в смерти человека. Другие полагают, что за рулем автомобиля артиста сидел сотрудник заведения, где за несколько часов до инцидента выпивал актер. Согласно этой версии, виновник аварии сбежал до появления на месте ДТП полицейских.