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Российские С-300 заметили в Ливии 

Артём Кульша и ещё 1 13 минут назад
Российские С-300 заметили в Ливии
Фото: Reuters
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300 «Фаворит», возможно, был замечен в Ливии. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Издание отметило, что ранее Ливия не располагала С-300. По его данным, некоторое время назад этот ЗРК был замечен к востоку от стратегического портового города Сирта на севере центральной части Ливии. Также Al-Masdar News отметило, что Египет, граничащий с Ливией, обладает С-300 и находится в союзнических отношениях с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

«ЛНА никак не прокомментировала утверждения о размещении системы С-300 в Сирте», — добавило издание.

В Ливии, как сообщал «Рамблер», параллельно существуют временное правительство, которое базируется на востоке страны и поддерживается ЛНА, и Правительство национального согласия (ПНС) политика Фаиза Сарраджа в Триполи.
В июне украинская информационно-консалтинговая компания Defense Express сообщила, что Россия направила на помощь ЛНА ЗРК «Бук», потому что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» не справляются с задачей противовоздушной обороны (ПВО).
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Армия , В мире , Ливия
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