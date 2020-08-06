Обсуждать вопрос о передаче задержанных в Минске россиян без участия отечественных дипломатов незаконно и безнравственно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Она также выразила надежду, что в результате Белоруссия поступит по отношению к России «как братское государство», сообщает РИА Новости.

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист Дмитрий Гордон , взяв интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко , заявил, что Минск близок к тому, чтобы передать задержанных россиян Украине. Речь идет о 33 военных специалистах, которых белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов главы государства. Сам Лукашенко назвал задержанных «преступниками» и заявил, что даст «зеленый свет» прокуратуре на передачу их не только России, но и Украине.

Москалькова подчеркнула, что следит за развитием событий. По ее словам, обсуждать передачу граждан РФ другой стране без учета мнения российских дипломатов и представителей других органов — значит нарушать закон, международные правила, а также пренебрегать нравственностью.