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Москва ответила Минску на решение о выдаче россиян Украине 

Павел Тиунов 1 час назад
Обсуждать вопрос о передаче задержанных в Минске россиян без участия отечественных дипломатов незаконно и безнравственно, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она также выразила надежду, что в результате Белоруссия поступит по отношению к России «как братское государство», сообщает РИА Новости.
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинский журналист Дмитрий Гордон, взяв интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что Минск близок к тому, чтобы передать задержанных россиян Украине. Речь идет о 33 военных специалистах, которых белорусские силовики заподозрили в намерении дестабилизировать обстановку в стране накануне выборов главы государства. Сам Лукашенко назвал задержанных «преступниками» и заявил, что даст «зеленый свет» прокуратуре на передачу их не только России, но и Украине.
Москалькова подчеркнула, что следит за развитием событий. По ее словам, обсуждать передачу граждан РФ другой стране без учета мнения российских дипломатов и представителей других органов — значит нарушать закон, международные правила, а также пренебрегать нравственностью.

«Надеемся, что братское нам государство изменит ту стратегическую линию по этому вопросу», — резюмировала уполномоченный по правам человека.

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Политика , Видео , Татьяна Москалькова , Александр Лукашенко , Дмитрий Гордон , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Минск , Москва
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