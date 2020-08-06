Стало известно о криминальном прошлом адвоката Ефремова 

В судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова вступила новый адвокат Анна Бутырина, которая рассказала о криминальном прошлом защитника артиста Эльмана Пашаева. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бутыриной, она работала с Пашаевым, пока он не обманул своих клиентов и был осужден. Она пояснила, что у него была судимость по статье 163 УК РФ («Вымогательство»), потом ее заменили на статью 330 УК РФ («Самоуправство»). Пашаев сидел по своему делу в СИЗО, а позже был переведен под домашний арест.

Бутырина отметила, что бывший коллега ее тоже обманул. Сам Пашаев подтвердил, что знаком с ней.

Новая защитница представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова. В ходе заседания 6 августа она и Пашаев несколько раз вступали в словесную перепалку. Пашаев крайне эмоционально отреагировал на появление Бутыриной в суде и на ее слова в ходе процесса.

Ранее 6 августа свидетель в суде рассказал о хамском поведении Ефремова на дороге перед смертельным ДТП. Он сказал, что видел, как актера выволокли с водительского места после аварии. Другой свидетель сообщила, что видела актера на заднем сидении машины.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.