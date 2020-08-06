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Избежавший задержания в Белоруссии россиянин сделал признание 

Павел Тиунов и ещё 1 16 минут назад
«Сапёр?»: россиянин избежал ареста в Минске
Фото: tvr.by
Военный специалист, который должен был быть в группе россиян, задержанных в Минске, но в последний момент отказался от поездки, в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, как его коллеги оказались в Белоруссии. Он заявил, что боевики, подписавшие контракт на работу в Венесуэле, должны были лететь в Латинскую Америку через Минск, но в пути у них возникли определенные сложности.
Собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность, пояснил, что в мае текущего года поступил заказ на сопровождение грузов в разных странах мира, который курировала частная военная компания «МАР». Всего было сформировано 11 групп военных специалистов по 35-40 человек.
Первая группа должна была отправиться в Венесуэлу. По сложившейся традиции, отметил боевик, на место работы охранников переправляют «бортом, пароходом и через Белоруссию».

«Белоруссия — известная транзитная дырка для подобных дел», — заявил он, подчеркнув, что схема проезда российских специалистов в другие страны хорошо известна белорусским властям.

Сам источник «МК» в последний момент отказался от контракта.
По его словам, заказчик не полностью раскрыл перед наемниками задачи, которые перед ними будут стоять. В частности, ему предложили быть командиром саперов, что, по его словам, никак не может быть связано с сопровождением грузов.
Коллеги собеседника издания, которые в итоге согласились поехать в Венесуэлу, выехали из России 24 июля. На следующий день они должны были вылететь в Стамбул, однако у них возникли сложности на белорусской границе. Впоследствии, уверяет источник «МК», охранникам была дана команда «сверху» — не лететь. Именно поэтому, по его словам, группа перебазировалась в пансионат, где и была задержана.
Как сообщал «Рамблер», 33 россиянина были задержаны по подозрению в подготовке диверсии в Белоруссии накануне президентских выборов.
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В мире , Происшествия , СНГ , Московский комсомолец , Минск
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