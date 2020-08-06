МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, раположенные под городом Сирт Ливии , утверждает Defence24.

Издание отмечает, что операторами комплекса выступали турецкие военные, а его ликвидация позволила воспрепятствовать наступлению на город сил Правительства национального согласия Ливии, поддерживаемого Турцией.

Согласно Defence24, MIM-23 Hawk не смог обнаружить МиГ-29, поскольку вторые, вероятно, применили против первого системы радиоэлектронной борьбы. Издание допускает, что самолеты пилотировались российскими летчиками.

«Таким образом, это может быть еще одним доказательством того, что самолеты МиГ-29 все же обладают очень высоким боевым потенциалом, если они оснащены современным высокоточным оружием и пилотируются хорошо подготовленными летчиками», — заключает издание.

В феврале в журнале The National Interest заявили, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, но его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».