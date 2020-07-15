Пока вы не уснули: когда Россия вступит в войну на Кавказе

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Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Об этом сообщает его пресс-служба.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пришли к выводу, что Минские соглашения важны и должны быть безусловно реализованы, сообщает РИА Новости.
Россия и Турция возобновляют авиасообщение
Авиасообщение между Россией и Турцией будет возобновлено 15 июля. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в Министерстве транспорта Турции.
Свидетель по делу крушения MH17 сделал заявление
Свидетель крушения малазийского «Боинга» в Донбассе Артем Трясков готов дать показания следствию и в суде. Об этом он сам сообщил изданию Bonanza Media.
На улицы Баку вышли люди с криками "солдаты, вперед"
В Баку прошел митинг в поддержку армии Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости.
Европейская страна назвала Россию врагом
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в своем обращении к новобранцам назвал Россию врагом и призвал их готовиться защитить страну от «российской угрозы».
Конфликт на границе: решающее слово за Москвой
Россия вступит в войну между Азербайджаном и Арменией на стороне последней. Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил «Взгляду».
Пранкеры разыграли президента Польши
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, позвонив ему от имени генсека ООН Антониу Гутерреша.
Россиян призвали погасить долг Грудинина
Telegram-канал «Бойлерная» опубликовал документ, в котором утверждается, что КПРФ начала сбор денег для ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.
Охлобыстин назвал подходящее наказание для Ефремова
Иван Охлобыстин заявил, что поддержал бы Михаила Ефремова, даже если он был бы каннибалом. Об этом актер заявил в интервью YouTube-каналу Metametrica.