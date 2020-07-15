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Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши 

Национальная Служба Новостей 26 минут назад
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, позвонив ему от имени генсека ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора с переводом на русский язык выложена на YouTube-канале «Октагон».
«Генсек ООН» поздравил Дуду с переизбранием: на днях он с небольшим отрывом выиграл президентские выборы. Затем пранкеры от имени главы международной организации поинтересовались ситуацией с коронавирусом в Польше. Дуда заявил, что она не самая плохая и не повлияла на выборы.
Как пишут «Известия», Дуда предположил, что главным источником распространения COVID-19 в стране являются украинские мигранты.
Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский
Пранкеры под видом Гутерреша завели разговор о борьбе с советскими памятниками в Польше, на что Дуда заявил, что как таковой борьбы нет. При этом президент заявил, что СССР оккупировал Польшу после второй мировой войны. Пранкеры напомнили, что некоторые города Польши вошли в состав Украины, и даже предложили вернуть их полякам — например, Львов. Предложение «генсека ООН» взволновало Дуду настолько, что он даже начал заикаться и несколько раз повторил: «Нет, нет, нет», сообщает РИА ФАН. По его словам, эти города — давно украинские, и вопрос закрыт.
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В мире , Видео , Украина , Алексей Столяров , Анджей Дуда , Антониу Гутерреш , Владимир Кузнецов , ООН , газета "Известия" , РИА ФАН , Польша
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