Три дня назад, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.

Позавчера Министерство иностранных дел ( МИД ) России выразило серьезную озабоченность этим и призвало стороны проявлять сдержанность, а вчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность и также призвал страны к сдержанности.

Сегодня «Взгляд» отметил, что в настоящее время отношения России с Азербайджаном довольно теплые, а с Арменией — довольно прохладные, и задался вопросом, стоит ли России заступаться за последнюю в случае войны.