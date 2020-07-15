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Вступится ли Россия за Армению 

Артём Кульша 33 минуты назад
Россия вступит в войну между Азербайджаном и Арменией на стороне последней. Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил «Взгляду».
Три дня назад, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.
Азербайджан уничтожил военный объект Армении
Позавчера Министерство иностранных дел (МИД) России выразило серьезную озабоченность этим и призвало стороны проявлять сдержанность, а вчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность и также призвал страны к сдержанности.
Сегодня «Взгляд» отметил, что в настоящее время отношения России с Азербайджаном довольно теплые, а с Арменией — довольно прохладные, и задался вопросом, стоит ли России заступаться за последнюю в случае войны.
«Если возникнет ситуация, близкая к разгрому Армении, российские военные все же выступят на ее стороне», — убежден Сивков.
Он объяснил это тем, что Армения — военный союзник России, а президент Азербайджана Ильхам Алиев — более прозападный, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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Армия , Видео , Конфликты , Политика , Статьи , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Константин Сивков , Владимир Путин , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения
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