Россия вступит в войну между Азербайджаном и Арменией на стороне последней. Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил «Взгляду».
Три дня назад, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией резко обострилась обстановка — страны обвинили друг друга в обстреле своих позиций и сообщили об ответных обстрелах.
Позавчера Министерство иностранных дел (МИД) России выразило серьезную озабоченность этим и призвало стороны проявлять сдержанность, а вчера пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил глубокую обеспокоенность и также призвал страны к сдержанности.
Сегодня «Взгляд» отметил, что в настоящее время отношения России с Азербайджаном довольно теплые, а с Арменией — довольно прохладные, и задался вопросом, стоит ли России заступаться за последнюю в случае войны.
«Если возникнет ситуация, близкая к разгрому Армении, российские военные все же выступят на ее стороне», — убежден Сивков.
Он объяснил это тем, что Армения — военный союзник России, а президент Азербайджана Ильхам Алиев — более прозападный, чем премьер-министр Армении Никол Пашинян.