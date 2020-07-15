Путин и Меркель раскритиковали решение Украины

Национальные лидеры подтвердили, что в настоящее время альтернативы Минским соглашениям нет, и они являются единственной основой для того, чтобы восстановить мир в восточной части Украины. Путин и Меркель сошлись во мнении, что договоренности крайне важны и должны быть реализованы, как и решения, принятые на саммитах «нормандской четверки».

«Меркель высказалась за активизацию работы на этом направлении», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Кремля.