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Путин и Меркель отбили нападки Украины на Минские соглашения 

Павел Тиунов 7 минут назад
Путин и Меркель раскритиковали решение Украины
Фото: EPA
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пришли к выводу, что Минские соглашения важны и должны быть безусловно реализованы, сообщает РИА Новости. Так главы государств отреагировали на заявление Киева о необходимости пересмотреть договоренности по ситуации в Донбассе.
Меркель позвонила Путину
Национальные лидеры подтвердили, что в настоящее время альтернативы Минским соглашениям нет, и они являются единственной основой для того, чтобы восстановить мир в восточной части Украины. Путин и Меркель сошлись во мнении, что договоренности крайне важны и должны быть реализованы, как и решения, принятые на саммитах «нормандской четверки».
«Меркель высказалась за активизацию работы на этом направлении», — цитирует агентство сообщение пресс-службы Кремля.
Ранее, как сообщал «Рамблер», вице-премьер украинского правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что минские соглашения потеряли актуальность. При этом он допустил, что в ближайшее время Украина будет настаивать на пересмотре существующих договоренностей.
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Политика , Ангела Меркель , Владимир Путин , Алексей Резников , Правительство Украины , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости , Германия
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