На улицы Баку вышли люди с криками «солдаты, вперед»

Баку прошел митинг в поддержку армии Азербайджана . Об этом сообщает РИА Новости.

Три дня назад, как сообщал «Рамблер», на границе между Азербайджаном и Арменией резко обострилась обстановка — страны обвиняют друг друга в обстреле своих позиций и сообщают об обстрелах, которые ведут в ответ, и их последствиях.

Так, вчера Азербайджан сообщил об уничтожении штаба батальона, опорного пункта, огневых позиций, танка, бронетранспортера, артиллерийских установок и десятков военнослужащих Армении и гибели двоих своих офицеров, а Армения — о том, что сбила беспилотник Азербайджана, двое ее офицеров погибли, а также обвинила Азербайджан в применении реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Сегодня на центральных улицах Баку прошел митинг в поддержку азербайджанской армии. По данным РИА Новости, он был несанкционированным, участие в нем приняли более тысячи человек, они скандировали патриотические лозунги, например, «Карабах наш» и «Главнокомандующий, объяви мобилизацию».

В определенный момент некоторое количество митингующих сделали попытку проникнуть в здание парламента Азербайджана. Сотрудники полиции пресекли это при помощи водометов.