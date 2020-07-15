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Страна ЕС назвала Россию врагом 

Алиса Селезнёва и ещё 9 26 минут назад
Министр обороны Эстонии Юри Луйк в своем обращении к новобранцам назвал Россию врагом и призвал их готовиться защитить страну от «российской угрозы». Об этом сообщает РИА Новости.
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«Эстонии нужная обученная армия, которая сумеет защитить нашу страну. Каждый обученный эстонский солдат — это еще один солдат, с которым должен считаться наш враг», — подчеркнул Луйк.
Глава Минобороны страны напомнил о том, что в Эстонии дислоцирован международный батальон НАТО, а также подчеркнул, что сил «достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос».
Как сообщал «Рамблер», ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что пандемия коронавируса не подорвала боеготовность войск Североатлантического альянса. Западные СМИ расценили его заявление, как предупреждение, адресованное российским властям.
В мире , Видео , Юри Луйк , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , ЕС , НАТО , Эстония
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