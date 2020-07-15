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Охлобыстин объяснил поддержку Ефремова 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Иван Охлобыстин заявил, что поддержал бы Михаила Ефремова, даже если он был бы каннибалом. Об этом актер заявил в интервью YouTube-каналу Metametrica.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Иван Охлобыстин в интервью изданию Starhit заявил, что является близким другом Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Звезда «Интернов» подчеркнул, что Ефремов — его кум, с которым у него есть связь, не рушимая ни Уголовным кодексом, ни «нормальными человеческими понятиями о морали».
В общении с автором Metametrica Охлобыстин подтвердил свои слова. Он заявил, что ситуацию с автомобильной аварией, спровоцированной Ефремовым, «судит своей мерой», как обычный русский человек.
«Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом», — отметил актер.
По его мнению, за проступок Ефремову нужно приговорить к условному сроку, но наказать «рублем»: часть своих доходов артисту следует отправлять семье погибшего в ДТП водителя.
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Шоу-бизнес , Видео , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин
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