Ранее, как сообщал «Рамблер», Иван Охлобыстин в интервью изданию Starhit заявил, что является близким другом Михаилу Ефремову, который обвиняется в совершении смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве. Звезда «Интернов» подчеркнул, что Ефремов — его кум, с которым у него есть связь, не рушимая ни Уголовным кодексом, ни «нормальными человеческими понятиями о морали».

В общении с автором Metametrica Охлобыстин подтвердил свои слова. Он заявил, что ситуацию с автомобильной аварией, спровоцированной Ефремовым, «судит своей мерой», как обычный русский человек.

«Даже если бы он был людоед, все равно остался бы моим кумом и другом», — отметил актер.

По его мнению, за проступок Ефремову нужно приговорить к условному сроку, но наказать «рублем»: часть своих доходов артисту следует отправлять семье погибшего в ДТП водителя.