Свидетель крушения малазийского «Боинга» в Донбассе Артем Трясков готов дать показания следствию и в суде. Об этом он сам сообщил изданию Bonanza Media.
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», самолет «Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17) был сбит над Донбассом ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». В марте 2020-го в Нидерландах стартовало судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу проходят гражданин Украины Леонид Харченко и россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов.
В июне Bonanza Media опубликовало свидетельства двух очевидцев крушения «Боинга», которые не были обнародованы ранее. Один из них рассказал, что слышал один хлопок, а другой — что слышал несколько, а также видел вспышки и истребитель.
Вчера издание опубликовало интервью с Трясковым. Он рассказал, что в день крушения лайнера видел в небе военные самолеты. Также мужчина выразил готовность дать показания следствию по делу и в суде под присягой.
На прошлой неделе правительство Нидерландов анонсировало обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России в связи с ее причастностью к крушению «Боинга» в Донбассе.