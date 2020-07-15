Свидетель крушения малазийского «Боинга» в Донбассе Артем Трясков готов дать показания следствию и в суде. Об этом он сам сообщил изданию Bonanza Media.

В июне Bonanza Media опубликовало свидетельства двух очевидцев крушения «Боинга», которые не были обнародованы ранее. Один из них рассказал, что слышал один хлопок, а другой — что слышал несколько, а также видел вспышки и истребитель.

Вчера издание опубликовало интервью с Трясковым. Он рассказал, что в день крушения лайнера видел в небе военные самолеты. Также мужчина выразил готовность дать показания следствию по делу и в суде под присягой.