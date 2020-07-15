В документе, якобы направленном зампредом ЦК КПРФ Юрием Афониным , сказано, что работа по сбору средств началась 10 июля по распоряжению главы КПРФ Геннадия Зюганова

«На текущий момент, на выделенные 200 000 рублей, создан раздел на сайте ЗАО «Совхоз имени Ленина», посвященный сбору средств, запущенная компания по сбору средств на портале boomstarter, настроена реклама в социальных сетях, <…> запущена программа публикаций видео с поддержкой совхоза и П. Н. Грудинина», — отмечается в письме (орфография и пунктуация автора сохранены).

В документе Зюганова просят выделить еще 200 тысяч рублей для заключения договора на оказание рекламных услуг.

«Бойлерная» утверждает, что эта кампания понадобилась для сбора денег на штраф Грудинину.

Как сообщал «Рамблер», информация о судах Грудинина и финансовых проблемах появилась после его развода с женой. В связи с инвалидностью женщина смогла претендовать на две трети его состояния при разводе, в них входят 42 процента акций совхоза.