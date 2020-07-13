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Пока вы не уснули: решена судьба деноминации рубля 

Сергей Василенок 27 минут назад
Пока вы не уснули: решена судьба деноминации рубля
Фото: Reuters
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EPA/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании нестабильности в регионе. Об этом он заявил на внеочередном заседания правительства, комментируя бои на армяно-азербайджанской границе, передает «Новости-Армения».

«Золотую судью» досрочно лишили полномочий

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Новорожденный ребенок заплакал на своих похоронах

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Строители завода «Газпрома» подняли бунт

В Амурской области сотрудники «Ренессанс Хэви Индастрис» подняли бунт из-за невыплаты зарплаты за три месяца. Компания является подрядчиком «Газпрома», она участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

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Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский

Автор «Взгляда» Дмитрий Бавырин заявил, что победа на выборах президента Польши действующего главы государства Анджея Дуды станет личным поражением канцлера Германии Ангелы Меркель.

Глава ЦБ решила судьбу деноминации рубля

Центробанк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом со ссылкой на главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.

Макаревича поразили российские города

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич рассказал в Facebook, что его приятно поразили Ростов Великий и Переславль Залесский.
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В мире , Григорий Березкин , Андрей Макаревич , Елена Хахалева , Анджей Дуда , Эльвира Набиуллина , Владимир Жириновский , Никол Пашинян , Дмитрий Гордон , Газпром , ЛДПР , Центральный банк России , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Газета The Times , ИТАР-ТАСС
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