Пока вы не уснули: решена судьба деноминации рубля 

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Европейская страна передумала впускать россиян
Посольство Венгрии подчеркнуло, что ограничения остаются прежними и въезд из России по туристической визе запрещен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
ОДКБ созывает экстренное заседание
Генсек ОДКБ созывает экстренное заседание из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится на сайте организации.
Конфликт на границе: Пашинян обрушился на Турцию
EPA/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании нестабильности в регионе. Об этом он заявил на внеочередном заседания правительства, комментируя бои на армяно-азербайджанской границе, передает «Новости-Армения».
«Золотую судью» досрочно лишили полномочий
Соцсети
Скандально известная Елена Хахалева была лишена полномочий судьи. Об этом сообщает "РИА Новости".
Новорожденный ребенок заплакал на своих похоронах
В городе Гогунда в Индии организовали похороны новорожденной девочки, которая была ошибочно признана мертвой. Об этом пишет Times of India.
Строители завода «Газпрома» подняли бунт
В Амурской области сотрудники «Ренессанс Хэви Индастрис» подняли бунт из-за невыплаты зарплаты за три месяца. Компания является подрядчиком «Газпрома», она участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.
"Две-три ракеты и все"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое он отказался публиковать.
Выборы в Польше проиграли Меркель и Зеленский
Автор «Взгляда» Дмитрий Бавырин заявил, что победа на выборах президента Польши действующего главы государства Анджея Дуды станет личным поражением канцлера Германии Ангелы Меркель.
Глава ЦБ решила судьбу деноминации рубля
Центробанк России не планирует проводить деноминацию рубля. Об этом со ссылкой на главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину сообщает РИА Новости.
Макаревича поразили российские города
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич рассказал в Facebook, что его приятно поразили Ростов Великий и Переславль Залесский.