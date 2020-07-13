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Европейская страна передумала открывать границу с РФ 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Посольство Венгрии подчеркнуло, что ограничения остаются прежними и въезд из России по туристической визе запрещен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.
Как писал «Рамблер», ранее в посольстве Венгрии в России заявили, что 15 июля откроют границы для въезжающих с территории России. По прибытии они будут обязаны пройти медицинское обследование. Им будет отказано во въезде при наличии подозрения на коронавирусную инфекцию.
Первая страна ЕС открывает границу для россиян
В диппредставительстве уточнили РБК, что это сообщение было неправильно интерпретировано.
«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», — пояснили в посольстве.
При этом дипломатическое представительство Венгрии в Москве удалило со своей страницы в Facebook пост об открытии границ для россиян.
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В мире , Видео , ЕС , РБК , Венгрия
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