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Генсек ОДКБ созывает экстренное заседание 

Алиса Селезнёва и ещё 5 1 час назад
ОДКБ созывает экстренное заседание
Фото: РИА Новости
Генсек ОДКБ созывает экстренное заседание из-за обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится на сайте организации.
Как сообщал «Рамблер», 12 июня стало известно о перестрелке на границе Армении и Азербайджана. В пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили, что уничтожен армянский опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника. При этом в Армении подчеркнули, что азербайджанские военнослужащие были отброшены назад, понеся потери.
«В связи с обострением остановки на армяно -азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ», — говорится на сайте Организации Договора о коллективной безопасности.
Согласно сообщению, заседание назначено на 13 июля, при этом время не уточняется.
Азербайджан нанес точечный удар по Армении
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Сегодня стало известно, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уже обсудил с генеральным секретарем ОДКБ ситуацию на границе.
По данным Sputnik-Армения, Мнацаканян подчеркнул «неприемлемость подобных провокаций в отношении члена организации» и предупредил о возможных последствиях.
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В мире , Армия , Войска , Кавказ , Зограб Мнацаканян , МИД , Азербайджан , Армения
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