Генсек ОДКБ созывает экстренное заседание из-за обострения ситуации на границе Армении Азербайджана . Об этом говорится на сайте организации.

Как сообщал «Рамблер», 12 июня стало известно о перестрелке на границе Армении и Азербайджана. В пресс-службе Министерства обороны Азербайджана заявили, что уничтожен армянский опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника. При этом в Армении подчеркнули, что азербайджанские военнослужащие были отброшены назад, понеся потери.

«В связи с обострением остановки на армяно -азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля боестолкновениями на тавушском направлении, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ», — говорится на сайте Организации Договора о коллективной безопасности.

Согласно сообщению, заседание назначено на 13 июля, при этом время не уточняется.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Сегодня стало известно, что глава МИД Армении Зограб Мнацаканян уже обсудил с генеральным секретарем ОДКБ ситуацию на границе.