Макаревича поразили российские города

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Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич рассказал в Facebook, что его приятно поразили Ростов Великий и Переславль Залесский.

По словам Макаревича, он решил показать своей молодой жене «русские красоты».

«Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Был я в этих местах в 1972 году — обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам)», — рассказал музыкант.

Он назвал настоящим «чудом» то, что «от былой депрессии нет и следа».

«Рамблер» писал, что ранее Андрей Макаревич в интервью «Deutsche Welle» заявил, что его раздражает в России то, что «суд превращается в произвол, телевидение — в помойку», а местами «торжествуют агрессивная бездарность и серость».