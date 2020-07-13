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Пашинян обвинил Турцию в провоцировании нестабильности поддержкой Азербайджана 

Lenta.ru 43 минуты назад
Конфликт на границе: Пашинян обрушился на Турцию
Фото: EPA/ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании нестабильности в регионе. Об этом он заявил на внеочередном заседания правительства, комментируя бои на армяно-азербайджанской границе, передает «Новости-Армения».
По словам Пашиняна, 12 июля вооруженные силы Азербайджана осуществили провокацию, атаковав армянские пограничные позиции. Баку понесет ответственность за непредсказуемые последствия региональной дестабилизации, пообещал он.
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Премьер отметил, что отдельную озабоченность вызывает позиция Турции, которая выразила полную поддержку действиям Азербайджана.
Баку пытается разыграть «антиармянскую карту» и с помощью обострения на границе «оттеснить на задний план» свои внутренние проблемы, уверен Пашинян. Власти Азербайджана демонстрируют «очевидное презрение к человеческим жизням», в том числе жизням своих военных, отправляя их «на бесперспективные действия».
«Хочу заверить, что ни одна провокация не остается без ответа», — заключил глава армянского правительства.
12 июля на границе Армении и Азербайджана вспыхнула перестрелка. Стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях. Ереван сообщил, что двое армянских военных ранены, противник понес «значительные потери». Баку заявил о четырех погибших со своей стороны и обвинил Армению в том, что она скрывает потери.
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В мире , Кавказ , Никол Пашинян , Азербайджан , Армения , Баку , Турция
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