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Как Зеленский и Меркель проиграли России в Польше 

Мария Иванова 52 минуты назад
Автор «Взгляда» Дмитрий Бавырин заявил, что победа на выборах президента Польши действующего главы государства Анджея Дуды станет личным поражением канцлера Германии Ангелы Меркель.
Как сообщал «Рамблер», по данным экзитполов, Дуда, поддерживаемый правящей партией «Право и справедливость» (ПиС), выигрывает выборы с минимальным отрывом: он набирает 51 процент голосов избирателей, а его соперник-оппозиционер Рафал Тшасковский — 49 процентов.
Бавырин отметил, что в Польше в очередной раз побеждает «один из главных критиков Кремля» − национал-консервативная ПиС. По его словам, особенной любовью эта партия пользуется у польских пенсионеров, которые пошли голосовать после карантина и помогли Дуде победить.
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Несмотря на отношение этой партии к России, новость о победе Дуды может оказаться позитивной для Москвы, считает Бавырин.
«Прежде всего потому, что она является однозначно и безоговорочно плохой для других региональных игроков: Берлина, Брюсселя и Киева. <…> Победа Дуды — это поражение функционеров Евросоюза и лично Ангелы Меркель, которая не смогла «продать» полякам альтернативное видение Европы», — заявил автор материала.
По его мнению, Дуда — неудобный и «органически чужой» для руководства Европы человек. Поддерживающая его партия выступает за альтернативный европейский проект — консервативный, без гей-браков и «дармоедов-еврочиновников».
Бавырин отметил, что в ПиС не раз предупреждали Украину, что «с Бандерой она в Европу не войдет». Президент Украины Владимир Зеленский пытался «дружить против Москвы» с польскими властями, но рейтинга ему это не прибавило. По мнению автора, именно Польша будет мешать дальнейшей евроинтеграции Киева.
«Он [Дуда — прим.ред.] наш враг, но этот враг вносит раскол и рознь в евросоюзовский лагерь, расшатывая его политический фундамент», — заключил автор.
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В мире , Видео , Статьи , Анджей Дуда , Владимир Зеленский , ЕС , Партия "Право и справедливость" , Деловая газета "Взгляд" , Польша
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