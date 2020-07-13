Как сообщал «Рамблер», по данным экзитполов, Дуда, поддерживаемый правящей партией «Право и справедливость» (ПиС), выигрывает выборы с минимальным отрывом: он набирает 51 процент голосов избирателей, а его соперник-оппозиционер Рафал Тшасковский — 49 процентов.

Бавырин отметил, что в Польше в очередной раз побеждает «один из главных критиков Кремля» − национал-консервативная ПиС. По его словам, особенной любовью эта партия пользуется у польских пенсионеров, которые пошли голосовать после карантина и помогли Дуде победить.

Несмотря на отношение этой партии к России, новость о победе Дуды может оказаться позитивной для Москвы, считает Бавырин.

«Прежде всего потому, что она является однозначно и безоговорочно плохой для других региональных игроков: Берлина, Брюсселя и Киева. <…> Победа Дуды — это поражение функционеров Евросоюза и лично Ангелы Меркель, которая не смогла «продать» полякам альтернативное видение Европы», — заявил автор материала.

По его мнению, Дуда — неудобный и «органически чужой» для руководства Европы человек. Поддерживающая его партия выступает за альтернативный европейский проект — консервативный, без гей-браков и «дармоедов-еврочиновников».

Бавырин отметил, что в ПиС не раз предупреждали Украину, что «с Бандерой она в Европу не войдет». Президент Украины Владимир Зеленский пытался «дружить против Москвы» с польскими властями, но рейтинга ему это не прибавило. По мнению автора, именно Польша будет мешать дальнейшей евроинтеграции Киева.