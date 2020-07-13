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Новорожденная девочка заплакала на своих похоронах 

Алиса Селезнёва и ещё 1 20 минут назад
Новорожденный ребенок заплакал на своих похоронах
Фото: Globallookpress.com
В городе Гогунда в Индии организовали похороны новорожденной девочки, которая была ошибочно признана мертвой. Об этом пишет Times of India.
По данным издания, девочка родилась 9 июля. Однако, по уверениям свекрови роженицы, принимавшая роды медсестра сочла новорожденную мертвой, завернула в полиэтилен и отдала матери.
Семья начала подготовку к похоронам, однако когда копали могилу, малышка заплакала. Родители девочки обратились к врачам, однако спасти жизнь ребенка не удалось.
Родственники девочки обвинили сотрудников медцентра в халатности. Однако медики отрицают свою вину, утверждая, что семья забрала тело без официальной констатации смерти.
«Рамблер» писал, что ранее пенсионерка из Канады узнала о собственной смерти из письма из налоговой службы.
В мире , Другое , Происшествия , Федеральная налоговая служба , Газета The Times , Индия
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