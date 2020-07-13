Новорожденный ребенок заплакал на своих похоронах

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В городе Гогунда в Индии организовали похороны новорожденной девочки, которая была ошибочно признана мертвой. Об этом пишет Times of India.

По данным издания, девочка родилась 9 июля. Однако, по уверениям свекрови роженицы, принимавшая роды медсестра сочла новорожденную мертвой, завернула в полиэтилен и отдала матери.

Семья начала подготовку к похоронам, однако когда копали могилу, малышка заплакала. Родители девочки обратились к врачам, однако спасти жизнь ребенка не удалось.

Родственники девочки обвинили сотрудников медцентра в халатности. Однако медики отрицают свою вину, утверждая, что семья забрала тело без официальной констатации смерти.