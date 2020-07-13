Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования. С апреля 2014 года украинские вооруженные силы также проводят операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.

По мнению лидера ЛДПР, Крым и Донбасс никогда не вернутся в состав Украины, а 90% украинцев «ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России».

«Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Жириновский также напомнил, что у России очень сильная армия.