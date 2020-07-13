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«Две-три ракеты и все»: Жириновский предрек распад Украины 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое он отказался публиковать. Высказывания российского политика разместила «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Однако Украина и западные страны не признали результаты голосования. С апреля 2014 года украинские вооруженные силы также проводят операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости.
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По мнению лидера ЛДПР, Крым и Донбасс никогда не вернутся в состав Украины, а 90% украинцев «ждут того часа, чтобы утром вывесить на всех домах и балконах государственный флаг России».
«Я вас уверяю, и над Харьковом, и над Николаевом, и над Житомиром, придет время, взовьются русские флаги. Это будет», — подчеркнул парламентарий.
Владимир Жириновский также напомнил, что у России очень сильная армия.
«Россия будет миром руководить. Мы можем полпланеты отутюжить и вы ничего не поймете. (…) Пехота не нужна. Две-три ракеты и все. Какая Украина? Забудьте!» — подчеркнул он.
Комментарии 62
Политика , Видео , Владимир Жириновский , Дмитрий Гордон , ЛДПР , Комсомольская правда , Республика Крым
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