Скандально известная Елена Хахалева была лишена полномочий судьи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», на свадьбе дочери Хахалевой, тогда — судьи Краснодарского краевого суда, выступили такие знаменитости, как Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе.
Некоторое время спустя средства массовой информации опубликовали фотографии, на которых Хахалева запечатлена с криминальными авторитетами, а жительница станицы Кущевская Краснодарского края обвинила судью в передаче ее земельного участка в собственность членов Цапковской организованной преступной группы (ОПГ).
В 2019 году Хахалева была отстранена от ведения судебных процессов, а сегодня квалификационная коллегия судей России привлекла ее к дисциплинарной ответственности и лишила первого квалификационного класса.
Ранее сообщалось, что свадьба дочери стоила Хахалевой два миллиона долларов. Сама бывшая судья заявляла, что гораздо меньше, а оплатил ее отец невесты бизнесмен Роберт Хахалев.