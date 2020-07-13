Некоторое время спустя средства массовой информации опубликовали фотографии, на которых Хахалева запечатлена с криминальными авторитетами, а жительница станицы Кущевская Краснодарского края обвинила судью в передаче ее земельного участка в собственность членов Цапковской организованной преступной группы (ОПГ).

В 2019 году Хахалева была отстранена от ведения судебных процессов, а сегодня квалификационная коллегия судей России привлекла ее к дисциплинарной ответственности и лишила первого квалификационного класса.