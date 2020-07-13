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«Золотую судью» лишили полномочий 

Артём Кульша и ещё 6 22 минуты назад
Скандально известная Елена Хахалева была лишена полномочий судьи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», на свадьбе дочери Хахалевой, тогда — судьи Краснодарского краевого суда, выступили такие знаменитости, как Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе.
Некоторое время спустя средства массовой информации опубликовали фотографии, на которых Хахалева запечатлена с криминальными авторитетами, а жительница станицы Кущевская Краснодарского края обвинила судью в передаче ее земельного участка в собственность членов Цапковской организованной преступной группы (ОПГ).
Скандальная судья Хахалева отказалась раскрывать доходы
В 2019 году Хахалева была отстранена от ведения судебных процессов, а сегодня квалификационная коллегия судей России привлекла ее к дисциплинарной ответственности и лишила первого квалификационного класса.
Ранее сообщалось, что свадьба дочери стоила Хахалевой два миллиона долларов. Сама бывшая судья заявляла, что гораздо меньше, а оплатил ее отец невесты бизнесмен Роберт Хахалев.
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Происшествия , Видео , Другое , Иосиф Кобзон , Елена Хахалева , Валерий Меладзе , Николай Басков , Роберт Хахалев , Вера Брежнева
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