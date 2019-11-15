Пока вы не уснули: Украина ответила на слова Путина о газе 

"Пора прекратить": Россия резко осадила Швецию
Представители дипмиссии РФ в Швеции заявили, что местным властям пора перестать восхвалять антироссийские санкции и задуматься о возможности их снятия.
Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление
RIA_Kremlinpool
Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, пожелала ему здоровья, счастья и процветания.
Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море
Боевой потенциал России в Черноморском регионе значительно вырос за пять лет, заявил командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко.
Путин пояснил, как Украина останется без газа
Президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита газа через Украину существует.
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
Военнослужащие украинской армии, попавшие в 2014 году в Иловайский котёл, угрожали расстреливать каждые 15 минут по одному местному жителю.
Украина отреагировала на слова Путина о газе
Украина не подавала новых исков против России и не отказывается покупать у нее газ по справедливым ценам. Об этом в своем фейсбуке сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму
СК РФ
Отчим, признавшийся в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму, выходил из себя, когда девочка его не слушалась.
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли домой для проведения следственного эксперимента.
Модернизация «самого страшного оружия Путина в Сирии» утекла в сеть
В Twitter появилось вероятное изображение российской перспективной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-2.
Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ
Из-за очень низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы требуют возврата средств с семей должников.
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Чтобы компенсировать вред российским дорогам от шипованных покрышек, нужно ввести акциз на зимнюю резину.