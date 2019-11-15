Модернизация «страшного оружия Путина» утекла в сеть

Модернизация «самого страшного оружия Путина в Сирии» утекла в сеть

Do you think Russians have a wheeled TOS-1 / TOS-2 or other MLRS projects? pic.twitter.com/fuG72HAyy7— Caesar (@Ninja998998) November 14, 2019 В Twitter появилось вероятное изображение российской перспективной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-2 («Тосочка»).

Ранее в сети выкладывался патент с такими же изображениями.

«Изобретение относится к самоходным пусковым установкам, а более конкретно к пусковым установкам с самозагрузкой снарядов. Пусковая установка содержит самоходное шасси и устройство загрузки с краном. На шасси закреплено неподвижное основание с установленной на нем поворотной платформой. На поворотной платформе установлена качающаяся часть с пакетом пусковых направляющих. Устройство загрузки снабжено лотком для снаряда. Лоток имеет узел для установки на пусковой направляющей и узел для установки на грунте», — утверждается в патенте.

В ноябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов заявил, что в 2020-м году в России должна завершиться разработка новой тяжелой огнеметной системы ТОС-2.

В январе 2018 года немецкая газета Stern написала, что огнемет на гусеничном шасси ТОС-1 — «самое страшное оружие Путина в Сирии», а «его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников».