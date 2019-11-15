Боевой потенциал России напугал Украину

На днях в Одессе прошла третья Международная конференция по морской безопасности. Среди прочих в ней приняли участие министр обороны Украины Андрей Загороднюк и адмирал Воронченко, военные и эксперты из США, Турции и Грузии. Среди прочего они обсудили угрозы безопасности в Азовском и Черном морях.

Так, Воронченко назвал политику, которую в регионе ведет Россия, неоимперской гибридной. По его словам, Москва грезит восстановлением статуса великой державы и созданием империи на территории бывшего Советского Союза.

Адмирал заявил, что в течение пяти последних лет Россия значительно повысила свой боевой потенциал в регионе за счет того, что сконцентрировала в Черном море корабли и подлодки, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», усилила систему ПВО вокруг Крыма зенитными ракетными комплексами С-400 и увеличила авиапарк на полуострове.