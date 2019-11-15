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Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ 

Рамблер 38 минут назад
Из-за очень низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы требуют возврата средств с семей должников. До сих пор такой практики в России не было, однако новые решения Верховного суда могут изменить ситуацию, пишет «Коммерсант».
По данным издания, в Верховном суде назначено рассмотрение сразу двух дел по жалобам кредиторов, которые могут стать прецедентами.
В первом случае дочерняя компания «Роснефти» пытается привлечь к ответственности на 273,5 млн рублей наследников умершего заместителя директора компании-должника Михаила Шефера, который подозревался в краже нефтепродуктов. Во втором ФНС добивается взыскания 311,7 млн рублей с директора обанкротившегося ООО «Альянс» Вадима Самыловских, его супруги и детей. Претензии к сыновьям связаны с тем, что родители уже после банкротства подарили им восемь объектов недвижимости и две машины.
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По словам опрошенных изданием юристов, ранее в судах вопрос всегда решался в пользу наследников, однако теперь, скорее всего, практика полностью поменяется. При этом обезопасить наследников может отказ от наследства.
«Рамблер» писал, что ранее в России предложили запретить людям, у которых есть долги по возмещению ущерба за преступления или по алиментам, регистрировать автомобили в Госавтоинспекции и сдавать экзамены на права. В свою очередь президент Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал запретить людям, которых ищут судебные приставы, участвовать в выборах.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Антон Орлов , Федеральная налоговая служба , ГИБДД , Роснефть , Forbes
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