Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ

Из-за очень низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы требуют возврата средств с семей должников. До сих пор такой практики в России не было, однако новые решения Верховного суда могут изменить ситуацию, пишет «Коммерсант».

По данным издания, в Верховном суде назначено рассмотрение сразу двух дел по жалобам кредиторов, которые могут стать прецедентами.

В первом случае дочерняя компания «Роснефти» пытается привлечь к ответственности на 273,5 млн рублей наследников умершего заместителя директора компании-должника Михаила Шефера, который подозревался в краже нефтепродуктов. Во втором ФНС добивается взыскания 311,7 млн рублей с директора обанкротившегося ООО «Альянс» Вадима Самыловских, его супруги и детей. Претензии к сыновьям связаны с тем, что родители уже после банкротства подарили им восемь объектов недвижимости и две машины.

По словам опрошенных изданием юристов, ранее в судах вопрос всегда решался в пользу наследников, однако теперь, скорее всего, практика полностью поменяется. При этом обезопасить наследников может отказ от наследства.