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Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму 

Рамблер 1 час назад
Отчим, признавшийся в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму, выходил из себя, когда девочка его не слушалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, из-за недовольства поведением девочки он постоянно устраивал скандалы ее матери.
Как сообщал «Рамблер», пятилетняя девочка пропала в Крыму 12 ноября, отчим обратился в полицию на следующий день. Он утверждал, что оставил ее одну в запертом доме, а когда вернулся, дверь была открыта и ребенок пропал.
Следователи заподозрили отчима в убийстве и сокрытии тела девочки. Позже на допросе он сознался в преступлении и указал место, где спрятал тело. После убийства мужчина пытался уехать с младшим сыном в соседнюю страну, однако ему этого сделать не удалось.
Ему вменяют пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ (от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения).
По информации «Комсомольской правды», 23-летняя мать девочки все это время была в Китае по работе.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Видео , Республика Крым
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