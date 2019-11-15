Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму

Отчим, признавшийся в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму , выходил из себя, когда девочка его не слушалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, из-за недовольства поведением девочки он постоянно устраивал скандалы ее матери.

Как сообщал «Рамблер», пятилетняя девочка пропала в Крыму 12 ноября, отчим обратился в полицию на следующий день. Он утверждал, что оставил ее одну в запертом доме, а когда вернулся, дверь была открыта и ребенок пропал.

Следователи заподозрили отчима в убийстве и сокрытии тела девочки. Позже на допросе он сознался в преступлении и указал место, где спрятал тело. После убийства мужчина пытался уехать с младшим сыном в соседнюю страну, однако ему этого сделать не удалось.

Ему вменяют пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ (от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения).