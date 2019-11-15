«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ

Военнослужащие украинской армии, попавшие в 2014 году в Иловайский котёл, угрожали расстреливать каждые 15 минут по одному местному жителю, если для них не организуют «зелёный коридор». Об этом говорится в документальном фильме «Донбасс. Иловайский котёл», опубликованном на YouTube

Заявление сделала бывшая военнослужащая самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) с позывным «Боня».

«Они пытались угрожать тем, что если мы их не выпустим, то они будут убивать по одному гражданскому каждые 15 минут. На нас уже эти уговоры не действовали», — отметила женщина.

События близ Иловайска также прокомментировал министр обороны ДНР Владимир Кононов , который подчеркнул, что решение образовать котёл было принято из-за постоянных атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Иловайск пытались штурмовать не раз в сутки, а пять-шесть раз. Было принято затянуть их в огневой мешок и уничтожить», — пояснил Кононов.

Он также вспомнил, что во время ведения переговоров на его мобильный поступил звонок от одного из украинских командиров, который пригрозил «все равно дойти до Донецка».