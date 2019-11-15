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«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ
Фото: Reuters
Военнослужащие украинской армии, попавшие в 2014 году в Иловайский котёл, угрожали расстреливать каждые 15 минут по одному местному жителю, если для них не организуют «зелёный коридор». Об этом говорится в документальном фильме «Донбасс. Иловайский котёл», опубликованном на YouTube.
Заявление сделала бывшая военнослужащая самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) с позывным «Боня».
«Они пытались угрожать тем, что если мы их не выпустим, то они будут убивать по одному гражданскому каждые 15 минут. На нас уже эти уговоры не действовали», — отметила женщина.
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События близ Иловайска также прокомментировал министр обороны ДНР Владимир Кононов, который подчеркнул, что решение образовать котёл было принято из-за постоянных атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«Иловайск пытались штурмовать не раз в сутки, а пять-шесть раз. Было принято затянуть их в огневой мешок и уничтожить», — пояснил Кононов.
Он также вспомнил, что во время ведения переговоров на его мобильный поступил звонок от одного из украинских командиров, который пригрозил «все равно дойти до Донецка».
«Я отвечаю: "Ты погибнешь, если ты двинешься дальше того, куда я тебя запустил. Я предлагаю тебе сложить оружие. Оставить технику и пешком я вас выпущу из котла», — заявил министр, подчеркнув, что многочасовые переговоры ни к чему не привели, поскольку все предложения ДНР были отвергнуты украинцами.
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Комментарии114 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Армия , Конфликты , Украина , Владимир Кононов
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