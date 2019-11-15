Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление 

Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, пожелала ему здоровья, счастья и процветания. Видео с обращением женщины опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
«Дай бог ему здоровья, счастья и процветания в дальнейшей работе и жизни», — заявила Кадукина.
По словам пенсионерки, ей было приятно пообщаться с Медведевым и он ее «действительно услышал».
«Рамблер» писал, что ранее, во время посещения главой правительства с рабочим визитом села Санниково, местная жительница Татьяна Кадукина упала перед Медведевым на колени. Она пожаловалась преьер-министру на трехлетнее отсутствие в ее доме горячей воды. В свою очередь губернатор края Виктор Томенко занялся проблемой лично. Недавно стало известно о выделении им 25 миллионов рублей.