Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление

Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву , пожелала ему здоровья, счастья и процветания. Видео с обращением женщины опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Дай бог ему здоровья, счастья и процветания в дальнейшей работе и жизни», — заявила Кадукина.

По словам пенсионерки, ей было приятно пообщаться с Медведевым и он ее «действительно услышал».