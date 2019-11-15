Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
"Танков не видела": Крым посетили иностранные журналисты
Общество
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Происшествия
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке
Происшествия

Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление 

Рамблер 7 минут назад
Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, пожелала ему здоровья, счастья и процветания. Видео с обращением женщины опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
«Дай бог ему здоровья, счастья и процветания в дальнейшей работе и жизни», — заявила Кадукина.
По словам пенсионерки, ей было приятно пообщаться с Медведевым и он ее «действительно услышал».
«Не волнуйтесь»: пенсионерка встала на колени перед Медведевым
«Рамблер» писал, что ранее, во время посещения главой правительства с рабочим визитом села Санниково, местная жительница Татьяна Кадукина упала перед Медведевым на колени. Она пожаловалась преьер-министру на трехлетнее отсутствие в ее доме горячей воды. В свою очередь губернатор края Виктор Томенко занялся проблемой лично. Недавно стало известно о выделении им 25 миллионов рублей.
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Виктор Томенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
«Танков не видела»: Крым посетили иностранные журналисты
Соколова привезли на место преступления в бронежилете
Соколова привезли на место преступления в бронежилете 2
Женщину зарезали в московском парке
Женщину зарезали в московском парке 4
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве
Экс-солистку группы «Маневры» нашли мертвой в Москве 1
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
00:22
Названа причина крушения Boeing-737 в Казани
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение