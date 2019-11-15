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«Пора прекратить»: Россия резко осадила Швецию 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Представители дипмиссии РФ в Швеции заявили, что местным властям пора перестать восхвалять антироссийские санкции и задуматься о возможности их снятия. Обращение опубликовано на официальной странице посольства в Facebook.
Дипломаты, проанализировав выступления шведского премьер-министра Стефана Лёвена в риксдаге и социальных сетях, остались недовольны тем, что политик, перечисляя достижения Евросоюза за последние годы, в качестве одного из них назвал введение санкций против России. Представители российской дипмиссии напомнили, что международные ограничения могут вводиться только по решению Совбеза ООН, а также подчеркнули, что многие страны признали антироссийские санкции «палкой о двух концах», которая «бьёт» по европейским государствам в том числе.
«Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием», — говорится заявлении.
При этом отечественные дипломаты призвали шведского политика перестать использовать российский фактор во внутриполитической борьбе: Лёвен предостерегает избирателей от прихода к власти партий с якобы «не до конца ясной позицией по России».
«Непонятно, что имеет в виду шведский премьер, который обязан наводить мосты со своим великим соседом, а не подбрасывать дровишек в негодный костер неприязни к политике Москвы», — подчеркнули дипломаты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители посольства России в США направили в американский госдепартамент ноту с призывом соблюдать двусторонние обязательства. Поводом для заявления стала экстрадиция в США из Израиля гражданина РФ Алексея Буркова, которого обвиняют в совершении киберпреступлений.
Комментарии332 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Политика , Видео , Санкции , Стефан Левен , ЕС , Совбез ООН , Госдеп США , Швеция
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