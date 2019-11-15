Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Историка Олега Соколова , признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли домой для проведения следственного эксперимента. Об этом сообщает «Пятый канал».

На кадрах, которые попали в распоряжение канала, Соколов в каске и бронежилете вышел из автомобиля полиции. Сопровождавшие его полицейские несли манекен, который обычно используют для воссоздания обстоятельств преступления.

Как сообщал «Рамблер», 9 ноября спасатели достали 63-летнего Соколова из Мойки с рюкзаком, в котором лежали отпиленные женские руки.

По предварительным данным, он пытался утопить останки 24-летней Анастасии Ещенко, но был пьян и сам упал в реку. Позже выяснилось, что убитая жила вместе с Соколовым. Он рассказал, что планировал избавиться от ее останков, а затем совершить самоубийство в мундире Наполеона (доцент специализировался на наполеоновской эпохе).

СМИ писали, что историк несколько раз выстрелил в девушку из мелкокалиберного обреза 7 ноября. После этого он спрятал труп в квартире и даже принимал гостей в это время, а избавиться от тела решил только 9 ноября.