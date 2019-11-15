Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Грузия снова вышла на протесты
Грузия снова вышла на протесты
Кавказ
Найдена актриса Стерникова
Найдена актриса Стерникова
Происшествия
Илон Маск займется лечением шизофрении
Илон Маск займется лечением шизофрении
Наука
"Воворемя ушел": Медведев вспомнил увлечения детства
"Воворемя ушел": Медведев вспомнил увлечения детства
Политика

Пока вы не уснули: Россия резко осадила Швецию 

Рамблер 33 минуты назад

"Пора прекратить": Россия резко осадила Швецию

Представители дипмиссии РФ в Швеции заявили, что местным властям пора перестать восхвалять антироссийские санкции и задуматься о возможности их снятия.

Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление

RIA_Kremlinpool
Алтайская пенсионерка Татьяна Кадукина, прославившаяся тем, что упала в ноги премьер-министру Дмитрию Медведеву, пожелала ему здоровья, счастья и процветания.

Украина возмущена «Калибрами» РФ в Черном море

Боевой потенциал России в Черноморском регионе значительно вырос за пять лет, заявил командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

Путин пояснил, как Украина останется без газа

Президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита газа через Украину существует.

"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ

Военнослужащие украинской армии, попавшие в 2014 году в Иловайский котёл, угрожали расстреливать каждые 15 минут по одному местному жителю.

Названа причина убийства пятилетней девочки в Крыму

СК РФ
Отчим, признавшийся в убийстве пятилетней падчерицы в Крыму, выходил из себя, когда девочка его не слушалась.

Соколова привезли на место преступления в бронежилете

Историка Олега Соколова, признавшегося в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли домой для проведения следственного эксперимента.

Модернизация «самого страшного оружия Путина в Сирии» утекла в сеть

В Twitter появилось вероятное изображение российской перспективной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-2.

Кредиторы взялись за семьи банкротов в РФ

Из-за очень низкого погашения долгов за счет имущества банкротов их кредиторы требуют возврата средств с семей должников.
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Чтобы компенсировать вред российским дорогам от шипованных покрышек, нужно ввести акциз на зимнюю резину.
Комментарии 
Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдена актриса Стерникова
Найдена актриса Стерникова
Илон Маск займется лечением шизофрении
Илон Маск займется лечением шизофрении
«Воворемя ушел»: Медведев вспомнил увлечения детства
«Воворемя ушел»: Медведев вспомнил увлечения детства 6
Культурными людьми оказались 0,1% россиян
Культурными людьми оказались 0,1% россиян 17
Упавшая в ноги Медведеву пожаловалась на травлю
Упавшая в ноги Медведеву пожаловалась на травлю 26
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение