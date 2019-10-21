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Пока вы не уснули: военная новинка США поставила Россию под угрозу 

Рамблер 26 минут назад

Кремль отреагировал на данные о сбое с ракетой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать новости о нештатной ситуации на учениях «Гром-2019» и переадресовал вопросы журналистов в Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

России угрожает крайне опасная подводная новинка США

MIT, General Dynamics
Американские инженеры активно испытывают подводных роботов, которые способны зондировать объекты на поверхности воды, при этом оставаясь незаметными, сообщает газета «Взгляд». Эксперты полагают, что аппараты могут быть использованы ВМС США в борьбе за Северный морской путь.

Найдены тела новых жертв банды Шишкана

Кадр видео
В Раменском районе Подмосковья обнаружено тело депутата и трех членов ее семьи, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, речь идёт о Татьяне Сидоровой и ее родственниках, которые были предположительно похищены в 2012 году членами группировки Олега Медведева — криминального авторитета по прозвищу Шишкан.

Убийца школьницы дал признательные показания

Саратовцу, подозреваемому в убийстве девочки, предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал

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Скандальный грузинский журналист Георгий Габуния в прямом эфире сообщил, что сам себе делает уколы, и отказался выступать по этой причине. Об этом пишет «Взгляд».

Стало известно об угрозе прорыва Горьковской плотины

Wikimedia Commons
Глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что на Горьковской плотине (Нижегородская ГЭС) нет сооружений, предусматривающих ее устойчивость, передает РИА Новости. По мнению ученого, это может привести к катастрофе.
Такое заявление Данилов-Данильян сделал, выступая в Совете Федерации.

Это фиаско: Украина не сможет покупать польский газ

Украина не сможет покупать польский газ, пишет РИА Новости.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что на Украине свободные мощности подземных газовых хранилищ вмещают 10 миллиардов кубических метров газа в год. Менеджер добавил, что эти мощности Украина готова предложить европейским трейдерам.

Синоптики пообещали россиянам «чудеса»

Эксперты сервиса Гисметео заявили, что возможно в этом сезоне в южной части Центральной России будут установлены новые климатические рекорды, сообщает газета «Взгляд».

Басилашвили вступился за протестующих грузинских актеров

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал акцию протеста актеров Кутаисского театра в Грузии из-за гастролей московского театра, отметив, что артисты имеют право на свое мнение. Об этом сообщает «Ридус».

Слуцкий назвал дебилами руководство "Ротора"

Тренер голландского футбольного клуба «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Красава» рассказал о своих взаимоотношениях с руководством волгоградского «Ротора», с которым объединил свою спортивную школу. По его словам, клубом руководят люди, у которых «слишком много власти и слишком много эго».
Комментарии
В мире , Видео , Андрей Коболев , Дмитрий Песков , Татьяна Сидорова , Олег Басилашвили , Леонид Слуцкий , Георгий Габуния , Олег Медведев , Нафтогаз , Министерство обороны , Совет Федерации , РАН , СКР , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , США
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