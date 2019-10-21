Найдены тела новых жертв банды Шишкана

Тела депутата и ее семьи найдены в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья обнаужено тело депутата и трех членов ее семьи, сообщает РИА Новости. По данным СМИ, речь идёт о Татьяне Сидоровой и ее родственниках, которые были предположительно похищены в 2012 году членами группировки Олега Медведева — криминального авторитета по прозвищу Шишкан. Раменском были обнаружены тела генерального директора компании «Племзавод Раменское», ее мужа, сына и сестры. Поиски человеческих останков заняли 12 дне и велись на участке территории в 0,2 гектара на глубине до 10 метров. Эксперты заявили, что двое из погибших были убиты выстрелами в голову. «По версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева за отказ передать земельные участки», — цитирует агентство слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко. По данным СМИ, речь идёт о Татьяне Сидоровой. В 90-е годы женщина руководила одним из отделений совхоза «Раменское», тогда же познакомилась с Шишканом, которого уже тогда называли «хозяином криминального мира Раменского». При его поддержке Сидорова стала руководить совхозом, а затем получила его в собственность. При этом источники прессы в правоохранительных органах подчеркивали, что на самом деле все активы контролировались Шишканом. Незадолго до исчезновения совхоз получил 4,5 млрд рублей в качестве кредита, однако было израсходовано только 15-20% от суммы, остальные средства исчезли. Накануне пропажи в кабинете Сидоровой якобы видели людей Шишкана. В 2015 гоу на основании этой информации правоохранители планировали задержать авторитета и допросить его, однако планы оперативников провалились. В середине июля 2019 года Олег Медведев был задержан по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ранее, как сообщал «Рамблер», в арендованной квартире в Химках были найдены тела двух бортпроводников авиакомпании «Россия» . Трупы стюардов были найдены в квартире на улице Германа Титова примерно через 12 часов после смерти. Мужчинам было 29 и 27 лет. Полицейские признаков насильственной смерти не обнаружили.