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Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал
Фото: facebook
Скандальный грузинский журналист Георгий Габуния в прямом эфире сообщил, что сам себе делает уколы, и отказался выступать по этой причине. Об этом пишет «Взгляд».
Габуния — ведущий «Главного канала» («Мтавари архи»). Каждое воскресенье в эфире своего шоу он произносит монолог. Вчера он отказался делать это.
«Меня настиг вирус. Это переросло в воспаление легких. Сам колю себе уколы. Выступать не могу», — заявил он в прямом эфире.
В июне, как сообщал «Рамблер», Георгий Габуния, будучи ведущим канала «Рустави 2», во время традиционного воскресного монолога матом оскорбил Владимира Путина и его родителей.
В августе, после смены руководства канала, Габуния был уволен. Вместе с ним работы лишились еще несколько журналистов «Рустави 2», а до того — генеральный директор канала Ника Гварамия. Последний позже основал «Главный канал» и нанял уволенных с «Рустави 2» журналистов.
Подпольный миллионер запугивает новоселов
В мире , Георгий Габуния , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд"
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