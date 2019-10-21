Оскорбивший Путина журналист угодил в новый скандал

Скандальный грузинский журналист Георгий Габуния в прямом эфире сообщил, что сам себе делает уколы, и отказался выступать по этой причине. Об этом пишет «Взгляд».

Габуния — ведущий «Главного канала» («Мтавари архи»). Каждое воскресенье в эфире своего шоу он произносит монолог. Вчера он отказался делать это.

«Меня настиг вирус. Это переросло в воспаление легких. Сам колю себе уколы. Выступать не могу», — заявил он в прямом эфире.

В июне, как сообщал «Рамблер», Георгий Габуния, будучи ведущим канала «Рустави 2», во время традиционного воскресного монолога матом оскорбил Владимира Путина и его родителей.

В августе, после смены руководства канала, Габуния был уволен. Вместе с ним работы лишились еще несколько журналистов «Рустави 2», а до того — генеральный директор канала Ника Гварамия. Последний позже основал «Главный канал» и нанял уволенных с «Рустави 2» журналистов.