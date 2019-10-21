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Синоптики пообещали россиянам «чудеса» 

Рамблер 34 минуты назад
Синоптики пообещали россиянам «чудеса»
Фото: РИА Новости
Эксперты сервиса Гисметео заявили, что возможно в этом сезоне в южной части Центральной России будут установлены новые климатические рекорды, сообщает газета «Взгляд».
«Антициклон и субтропический тропосферный гребень творят чудеса: во второй половине календарной осени температура соответствует началу сезона!» — цитирует издание слова синоптиков.
Метеорологи подчеркнули, что на текущей неделе в южных регионах Центральной России могут быть установлены новые температурные рекорды. Предполагается, что ночью столбик термометра поднимется до +3…+7 градусов, днём до + 18. При этом специалисты отмечают, что в северной части страны европейской территории страны погода будет не такой тёплой.
«В Черноземье сохранится влияние антициклона, а значит солнечно и преимущественно без осадков. Лишь в отдельные дни при прохождении размытых атмосферных фронтов местами возможен кратковременный дождь», — говорится в сообщении синоптиков.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Гидрометцентр назвал тёплую погоду в центральной России «пожилым бабьим летом». Оказалось, что у метеорологов есть своя шуточная терминология: так приход тепла в августе называют «молодым бабьим летом», в сентябре — «зрелым», а потепление в октябре, по их словам, можно окрестить «пожилым бабьим летом».
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Общество , Погода , Статьи , Глобальное потепление , Деловая газета "Взгляд"
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