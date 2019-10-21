Басилашвили вступился за протестующих грузинских актеров 

Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал акцию протеста актеров Кутаисского театра в Грузии из-за гастролей московского театра, отметив, что артисты имеют право на свое мнение. Об этом сообщает «Ридус».
«Ну, а как вы думаете, актеры вообще не должны выражать свое мнение? Им платят деньги, и пляши под любую дудку, — так, что ли?» — заявил Басилашвили.
Он подчеркнул, что у актеров есть собственные мнения по политическим и не политическим вопросам, а Конституция Грузии должна давать им право их выражать.
Ранее грузинский «Первый канал» сообщил, что актеры театра имени Ладо Месхишвили в Кутаиси провели акцию протеста из-за гастролей московского театра «У Никитских ворот». Актеры Инга Какиашвили и Рези Каросанидзе раздавали зрителям листовки, в которых Россия называлась «оккупантом», и расклеивали стикеры.
Абашидзе рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК, что первый спектакль прошел отлично и спокойно, театр «У Никитских ворот» готовится к показу второго спектакля.